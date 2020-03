Donos de bares e baladas se dispõem a fechar as portas mesmo sem decreto, mas pedem ajuda financeira Associação da Noite e do Entretenimento Paulistana, que conta com 129 associados, se propõe a continuar pagando funcionários e fornecedores, mas diz que precisa de prorrogação do pagamento de contas, além de uma nova linha de crédito