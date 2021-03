Doria anuncia medidas de auxílio financeiro e antecipa vacinação em idosos de 72 a 74 anos

O governador João Doria (PSDB) anuncia na tarde desta quarta-feira, 17, novas medidas ainda mais restritivas de combate ao coronavírus no Estado, que está na fase emergencial do Plano São Paulo desde a última segunda-feira. A vacinação para idosos entre 72 e 74 anos também foi antecipada em três dias, para a próxima sexta-feira, 19. A data de início para essa faixa etária estava inicialmente programa para a segunda-feira seguinte.

Doria anunciou também que vai zerar o ICMS sobre o leite pasteurizado e reduzir o valor do imposto sobre a carne,em todo o Estado. A alíquota modal para proteínas como a carne foi fixada em 7%, contra os 13,3% anteriores. As medidas começam a valer a partir de abril.

Além disso, o governo também abre um novo crédito no valor de R$ 100 milhões destinados a microempresários dos setores mais afetados, dos quais R$ 50 mi estarão disponíveis a juros baixos e com carência estendida para bares e restaurantes, através do Banco Desenvolve SP. "Reconhecemos que esse é um setor profundamente afetado pela pandemia, afirmou o governador. Os outros R$ 50 mi terão foco nos setores de beleza, comércio, academias e eventos.

Na coletiva, também foi anunciado que o corte de gás encanado e água está suspenso em todo o Estado, para os setores de comércio e serviços. A medida tem validade até 30 de abril.

Mais cedo, ele já havia alertado sobre o cenário "dramático" em que a pandemia se encontra, durante evento no Instituto Butantan. "Estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. São Paulo, com a orientação do Centro de Contingência da covid-19, adotará novas medidas a partir dessa decisão", declarou Doria.

Na véspera, São Paulo bateu o recorde de mortes diárias pelo coronavírus, registrando 679 óbitos em apenas 24 horas. Em todo o Estado, pelo menos 90 pacientes da covid morreram esperando uma vaga de transferência para leito de UTI em 25 municípios.

Ao longo da última semana, 15 hospitais da rede privada chegaram a solicitar leitos ao governo de São Paulo, diante do quadro de lotação com o avanço da pandemia. Na segunda, Doria anunciou que vai abrir um novo hospital de campanha dedicado aos pacientes da covid, com 50 leitos de UTI e outros 130 de enfermaria.