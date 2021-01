Doria anuncia novas ações de combate ao coronavírus; acompanhe

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), conduz mais uma entrevista no Palácio dos Bandeirantes para tratar da crise do coronavírus e das ações iniciais de vacinação conduzidas no Estado, que já aplicaram a primeira dose da Coronavac a 15 mil pessoas, a grande maioria profissionais de saúde. Acompanhe a coletiva aqui:

Nesta terça, 19, Doria e autoridades de governo percorreram cidades do interior de São Paulo em cerimônias simbólicas para marcar o início da aplicação de vacinas a profissionais de Saúde. A vacinação de idosos e os demais grupos de risco, entretanto, ainda não tem data para ser iniciada.

Durante a coletiva, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que “estamos em uma franca pandemia em curso”, mas que “tivemos de priorizar aqueles profissionais, trabalhadores da área de frente” nas ações de vacinação frente ao ainda insuficiente número de vacinas disponíveis. “Precisamos de muito mais vacinas”, afirmou

A taxa de ocupação nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Estado chegou a casa dos 70%. “Tivemos um aumento significativo na Grande São Paulo, em que passamos de 65% (há duas semanas) para 70,5%”, afirmou. Gorinchteyn disse que, na sexta-feira, haverá uma nova reclassificação das cidades paulistas no Plano São Paulo, que coordena as regras de restrição durante a quarentena. Com esses índices, a Grande São Paulo entraria na fase laranja do plano, que restringe horários de comércio.

São Paulo aguarda autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso de mais 4,8 milhões de doses da Coronavac, além das 6 milhões que já estão sendo usadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O compromisso do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde foi que, até 31 de janeiro (domingo), seriam repassadas 8,7 milhões de doses do imunizante.