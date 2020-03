Doria anuncia rede com capacidade para 2 mil testes por dia para coronavírus

(em atualização)

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou novas medidas nesta segunda-feira, 23, para conter o avanço do novo coronavírus no Estado. De acordo com o governador, a partir de quarta-feira, 25, São Paulo terá uma rede de testes para a doença, com capacidade para fazer até 2 mil testes por dia. "Testar, testar e testar, é essa a orientação". Vão compor a rede 17 laboratórios.

De acordo com o governo, esses testes não estão relacionados com os testes anunciados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 23. O governo federal anunciou que o Brasil terá 5 milhões de testes rápidos para coronavírus na próxima semana e há previsão de que esse número chegue a 10 milhões.

Doria também anunciou que o Hospital das Clínicas abrirá 900 novos leitos para tratar o coronavírus a partir da próxima sexta-feira, 27; ao todo serão 2.300 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da covid-19 no Estado de São Paulo. O governador disse também que foi criada uma rede de triagem com cinco centros para atendimento aos pacientes com suspeita de coronavírus, nos hospitais Instituto Emílio Ribas, Mandaqui, Vila Penteado, Ipiranga e Geral de Guainases.

De acordo com o governo de São Paulo, o Estado tem 22 mortes pelo novo coronavírus e 631 casos confirmados, com 61 pacientes em terapia intensiva.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) também participou dos anúncios e afirmou o governo municipal adquiriu 100 mil testes para o novo coronavírus, que serão destinados à população e também para profissionais de saúde.

Outras medidas

Doria também afirmou que as fábricas e o setor da construção civil não devem parar neste período de quarentena no Estado. A quarentena é válida a partir desta terça-feira, 24. Mas Doria ressaltou que essa é uma orientação válida até segunda ordem. "Não podemos ter um colapso na produção do País", afirmou.

O governador também pediu que prefeitos do Estado não bloqueiem rodovias e não impeçam a entrada de caminhões nas cidades, a fim de não ter desabastecimento.

De acordo com o governador, a partir de quarta-feira, 25, Policiais Militares e Bombeiros fardados terão acesso gratuito a trens, ônibus municipais e intermunicipais e metrôs até o dia 30 de julho.

Doria também anunciou que foi feita uma reunião com 132 empresários, que rendeu a doação de R$ 96 milhões em equipamentos e suplementos ao Estado de São Paulo, através de 28 empresas.

