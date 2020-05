Doria cede a pressões e separa Grande SP para liberar redução da quarentena

Mesmo com uma taxa de ocupação dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de 88,9%, as cidades da Grande São Paulo também serão autorizadas a tocarem projetos de abertura econômica, segundo decisão do governador João Doria (PSDB). A região metropolitana foi dividida em seis subregiões, e cada uma delas deverá apresentar na semana que vem seus próprios estudos, para mudarem de fase no processo de abertura (atualmente, todas estão na fase vermelha, de restrição máxima). A decisão foi tomada após pressão feita pelos prefeitos dessas cidades, depois de saberem da opção pela liberação da capital, divulgada na quarta-feira. Parte dos 15 médicos que compõem o Centro de Contingência do Coronavírus paulista se opôs à ideia.

Os detalhes dessa decisão serão anunciados pelo governador Doria, em coletiva marcada para o meio-dia desta sexta. Desde quarta, quando as regras de flexibilização foram anunciadas, prefeitos da Grande São Paulo têm procurado a imprensa com queixas sobre o tratamento diferenciado obtido pela capital. Pesou para Doria ceder às pressões o comportamento de Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo do Campo, aliado de primeira hora do governador no diretório estadual tucano no Estado, que deu diversas entrevistas com duras críticas à abertura só da cidade de São Paulo -- São Bernardo tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferiores à da capital.

As cidades terão de se organizar nas sub regiões e cada grupo terá de elaborar planos próprios de uma abertura faseada, nos mesmos moldes da flexibilização da quarentena apresentado pelo governo do Estado na quarta-feira, para só então ter a autorização a migrar para a fase laranja, que libera escritórios, shoppings e o comércio de rua, com restrições. Na capital, o prefeito Bruno Covas (PSDB) tenta agora propor uma abertura controlada, negociada com o setor privado, para evitar que o número de casos de covid-19 comprometa a capacidade dos sistemas de saúde.

As sub regiões são: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, na região norte; Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, na área leste; Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, na região sudeste, o ABC; Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, no sudoeste; e, por fim, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, na região oeste. Além delas, há a capital, que já foi liberada.

Mais detalhes serão apresentados na coletiva do governador.