Doria diz que cronograma de vacinação pode ser antecipado em SP

SÃO PAULO - A possibilidade de uma nova antecipação do cronograma de vacinação contra a covid-19 para a população com mais de 18 anos no Estado de São Paulo será discutida na próxima quinta-feira, 1º, por membros do Programa Estadual de Imunizações (PEI) e de secretarias estaduais. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 29, pelo governador João Doria (PSDB), durante evento em que apresentou um auxílio de R$ 300 para pessoas em situação de vulnerabilidade que perderam parentes para o vírus.

Segundo Doria, a antecipação será avaliada por causa da chegada de lotes do imunizante da Janssen, de dose única. No último dia 22, 1,5 milhão de doses da vacina chegaram ao Brasil.

O governador informou ainda que mais doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, vão chegar na noite desta terça-feira.

"Hoje, vamos receber mais 1 milhão de doses, já em monodoses, da vacina do Butantan e o encaminhamento será feito ainda hoje para a central de logística do Ministério da Saúde. Este é um adicional àquilo que tínhamos programado", disse o governador. "Outra notícia veio do Ministério da Saúde em relação à vacina da Janssen. Diante desta boa notícia, é possível que possamos antecipar o processo de vacinação no Estado de São Paulo."

Ele disse que a definição será realizada em reunião que vai avaliar as doses disponíveis para o Estado. "Vamos ter, porém, essa confirmação na nossa reunião do Programa Estadual de Imunizações que acontece nesta quinta-feira. São 42 pessoas de diversas secretarias, sob liderança da Secretaria de Saúde, e temos todos os dados oficiais do Ministério da Saúde em relação à chegada das vacinas e também do governo de São Paulo sobre Coronavac, chegada de mais insumos e vacinas."

No último dia 13, Doria apresentou a terceira alteração no cronograma de vacinação da população adulta do Estado, com previsão de conclusão da imunização em 15 de setembro. Na ocasião, o calendário foi antecipado em 30 dias.

Na capital, a população com 44 e 45 anos está sendo vacinada nesta terça-feira. Nesta quarta e na quinta-feira, serão imunizadas as pessoas com 42 e 43 anos. A repescagem de 42 a 46 anos será na sexta-feira. Na semada passada, postos de vacinação da capital paulista registraram falta de doses.