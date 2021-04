Doria diz que embaixador da China está otimista para embarque de insumos para vacina contra covid

SÃO PAULO - O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 7, que conversou com o embaixador da China Yang Wanming sobre o envio de insumos para a vacina contra a covid-19, a Coronavac, e foi informado de que o embarque está previsto. Nesta manhã, o Instituto Butantan fez o repasse de mais 1 milhão de doses para o Ministério da Saúde.

"Ontem, falei ao telefone com o embaixador da China em Brasília, Yang Wanming, que tem sido muito cordial e atencioso conosco ao longo de todo esse período da pandemia. O embaixador disse que falaria ontem mesmo com a chancelaria em Pequim e que ele não via nenhuma perspectiva de haver retardo no embarque dos insumos para a vacina do Butantan."

Ainda segundo Doria, Wanming "estava otimista" e afirmou que 50% da produção de todas as vacinas na China estão sendo exportadas. "Isso faz parte de um programa solidário do governo chinês." De acordo com o governador, uma posição definitiva sobre a situação seria dada até esta quinta-feira, 8.

Em coletiva, Doria manteve a meta de entrega de 46 milhões de doses da vacina ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o fim deste mês. "Agora, 38,2 milhões de doses já foram entregues para o PNI para a imunização dos brasileiros. No total, até o final do mês de abril, estaremos entregando 46 milhões de doses da vacina do Butantan. Até 30 de agosto, entregaremos 100 milhões de doses."

Para Entender Como funciona a Coronavac Coronavac é produzida com vírus inativados do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que induziriam o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a doença

Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas atualizou o status da Butanvac, candidata a vacina contra a covid-19 que será desenvolvida pelo instituto, e afirmou que o protocolo de estudo deve ser entregue até a próxima sexta-feira.

"Recebemos todos os questionamentos da Anvisa e estamos muito próximos de apresentar o protocolo de estudo clínico, que é o que falta neste momento. Isso ainda depende de uma reunião que será feita com o consórcio internacional no dia de hoje e, espero que, até sexta-feira, a gente tenha terminado esse protocolo e, ao mesmo tempo, submeter o protocolo à Anvisa.

"O estudo clínico, segundo ele, também está sendo organizado. "Isso nos permitirá ter uma perspectiva de ter a submissão de todos os documentos e resultados para a Anvisa até o meio do ano. Portanto, uma possibilidade de ter uma nova vacina no segundo semestre."