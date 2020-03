Doria testa negativo para novo coronavírus

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) testou negativo para o novo coronavírus. Doria divulgou a informação em uma rede social. No texto, ele agradeceu as mensagens de carinho e apoio e diz que segue torcendo pela recuperação de David Uip. O chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus está com coronavírus e o resultado do teste foi divulgado nesta segunda-feira, 23.

Resultado negativo do meu teste para COVID-19. Obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio que recebi nas últimas horas. Seguiremos na torcida pela rápida recuperação do Dr David Uip e no enfrentamento ao coronavírus para salvar vidas em São Paulo. pic.twitter.com/5z16I6UoHj — João Doria (@jdoriajr) March 24, 2020

No tweet, Doria divulgou o resultado do exame, feito no hospital Albert Einstein.

Sobre o resultado do exame de Uip, Doria também já havia se pronunciado no Twitter. Ele afirmou que "Uip está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência." Uip apresentou tosse e febre na madrugada de domingo para segunda-feira e fez o teste para o coronavírus na manhã de segunda. O infectologista, de 67 anos, foi examinado no Hospital Sírio-Libanês, onde ele mesmo coordena o departamento de Infectologia.

Doria deve dar nesta terça-feira, dia em que começa a valer a quarentena em todo o Estado de São Paulo, uma entrevista coletiva para falar de medidas de combate à doença.

O prefeito Bruno Covas (PSDB), que também teve contato com David Uip, afirmou no Instagram que vai fazer o teste.