Doria torna obrigatório uso de máscara em todo o Estado

Um decreto que será publicado nesta terça-feira, 5, tornará obrigatório o uso de máscaras por todos os cidadãos que saírem às ruas do Estado de São Paulo, segundo infornou nesta segunda, 4, o governador João Doria (PSDB). A medida vai valer a partir do dia 7.

A fiscalização pelo não cumprimento da regra, entretanto, ficará a cargo de cada uma das 645 prefeituras do Estado, que vão determinar, em cada município, como fiscalizar e punir ao descumprimento das regras. As cidades terão de editar decretos complementares.

Na capital, essa definição deve ser publicada na véspera da entrada em vigor da nova medida. "A gente deve definir se a fiscalização será feita pela Guarda Civil Metropolitana ou pelos fiscais das Subprefeituras, se a multa será aplicada sobre as pessoas ou sobre estabelecimentos que permitem a entrada sem as máscaras", disse o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

Nesta domingo, 3, a taxa de isolamento do Estado ficou em 59%, abaixo ainda da meta de 70% prevista pelo governo para retardar de forma satisfatória a disseminação do coronavírus. Até o domingo, 87,1% dos leitos de Unidades de Terapia Intensivaf (UTIs) da Grande São Paulo estavam ocupados.

Doria voltou a afirma que as cidades com isolamento abaixo dos 50% não terão nenhum tipo de abertura após do dia 10, como ele já prometeu.

A obrigação em se usar máscaras começou a valer nesta segunda-feira para o transporte público na capital, além de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô. No caso dos ônibus da capital, há multa de R$ 3 mil às empresas de ônibus a cada coletivo flagrado transportando passageiros sem a proteção.

Na coletiva, o prefeito Bruno Covas (PSDB) voltou a comentar o uso, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de leitos de UTIs da rede de saúde privada da cidade. "Nós já terminamos o levantamento do número de leitos. São 247 hospitais privados na cidade de São Paulo. Deste 247, nós temos 140 hospitais que tem ao total 255 leitos, então portanto são pequenos hospitais. Mas nós temos 107 hospitais que têm 3.970 leitos. São estes hospitais que a gente tem priorizado a conversa", disse Covas.

Há dois hospitais que já recebem pacientes da rede pública, mediante acordo. As entidades recebem o preço público (R$ 2.100 a diária) por manter os pacientes do SUS. Covas disse que buscam acordos, mas que não se descarta também fazer a requisição legal desses leitos, ação prevista no decreto de calamidade público vigente na cidade.

Já o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, afirmou que o Estado já transferiu 15 pacientes da região metropolitana de São Paulo para outros locais, uma vez que a lotação no interior do Estado ainda é menor do que na capital.