Doze Estados têm estratégia de relaxamento da quarentena, aponta Ipea

Doze Estados brasileiros já possuem estratégias de saída da quarentena, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado nesta quarta-feira, 10. Em um tendência que surgiu a partir do início de junho, alguns Estados realizam a reabertura mesmo diante de um número crescente de mortes, como ocorre em São Paulo, no Ceará e no Pará. Isso tem ligação com consequências econômicas e desgastes políticos, aponta o Ipea.

Leia Também Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A nota técnica do instituto é assinada pelo pesquisador Rodrigo Fracalossi de Moraes, que analisou as medidas de distanciamento social no período de 25 de maio a 7 de junho. O estudo mostra que Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo possuem uma estratégia de saída da quarentena.

Moraes escreve que essas estratégias têm por base “critérios objetivos de saúde pública, especialmente relacionados à evolução do número de casos e/ou à infraestrutura hospitalar existente”. Mas, em vários casos, pondera, “decisões por ampliar ou diminuir o rigor ocorreram em função de pressões de associações de classe ou da emulação do comportamento de outros governos”.

O mês de junho marca a queda no rigor das medidas de distanciamento, que vinham se mantendo estáveis ao longo do mês de maio. “Os dados também indicam que há um limite temporal durante o qual governos conseguem manter políticas rigorosas. A partir de um certo ponto, passa a ser difícil sustentá-las, ainda que a epidemia se mantenha grave”, analisa o pesquisador.

Até o fim de maio, explica o estudo, havia uma associação que se impunha aos gestores: onde a epidemia havia se manifestado de forma mais grave, os governos mantiveram políticas rigorosas; onde ela havia sido menos grave, havia políticas menos rigorosas. A partir de junho, a tendência é interrompida e se começa a ver relaxamento mesmo onde a epidemia permanece grave.

“O relaxamento de medidas em São Paulo e no município do Rio de Janeiro, por exemplo, ocorre em um contexto no qual o número de óbitos segue crescendo. Isto provavelmente decorre das consequências econômicas e políticas negativas de se manter atividades suspensas por um período longo, visto não haver evidência de que a epidemia está controlada”, analisa Moraes.

O estudo do Ipea usa dados dos doze Estados com maior número de óbitos por 100 mil habitantes para constatar que apenas no Amazonas a curva parece estar em declínio. Em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, no Ceará e em Alagoas, a quantidade de novas mortes, em uma média que leva em consideração dados de um período de 7 dias, estão hoje no seu maior patamar desde o início da pandemia. No Pará, em Roraima e no Acre, a média atual não é mais elevada, mas a curva aponta uma nova alta após um período de queda.

Ao mapear a implementação de medidas de distanciamento, o estudo concluiu que alguns Estados precisaram de maior rigor legal para atingir os mesmos níveis de isolamento social que outros. Por exemplo, São Paulo precisou adotar mais medidas do que a Bahia para alcançar o mesmo nível de isolamento. “Nesse sentido, as políticas em alguns estados foram mais 'eficientes' do que em outros”, escreve o pesquisador do Ipea.

Quanto aos demais Estados, a pesquisa diz que estratégias de saída ainda não foram adotadas por um ou mais dos seguintes motivos: “i) Estados estão em um estágio grave da epidemia ou esperam atingi-lo, levando governos a priorizar o enfrentamento da epidemia; ii) governos temem que divulgar informações sobre a saída da quarentena levaria parte da população a relaxar medidas de prevenção da doença; ou iii) governos estaduais delegaram poder de decisão às prefeituras, as quais devem adotar suas próprias políticas (a prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, a adotou de forma independente).”

A pesquisa relata também Estados que aumentaram a rigidez das medidas na última semana. É o caso da Paraíba, onde um aumento da gravidade da epidemia, fez o governo estadual proibir todas as atividades não essenciais na capital e em municípios vizinhos a partir de 1º de junho.