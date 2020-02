Doze países já registraram transmissão interna de coronavírus; mortes na China sobem para 564

SÃO PAULO - Já são 12 os países com ao menos um caso de transmissão interna de coronavírus, segundo o mais recente boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS). Tal classificação é dada quando um paciente é infectado mesmo sem ter viajado à China, local de origem do surto e onde estão concentrados 99% dos casos.

A situação gera preocupação porque é um dos primeiros sinais de que o vírus começa a se propagar para outras partes do mundo, elevando o risco de surto global. Na semana passada, quando a OMS declarou emergência em saúde pública de interesse internacional, o registro dos primeiros casos de transmissão fora da China foi usado como principal argumento para o alerta. Na ocasião, eram apenas quatro países com esse tipo de notificação. Em uma semana, portanto, o número de nações com contaminação interna triplicou.

Na China, o número de mortes pelo novo coronavírus saltou para 564 nesta quarta, segundo dados divulgados pela TV estatal chinesa. Em apenas 24 horas, desde o último balanço, 70 novos óbitos foram confirmados na província de Hubei, epicentro do surto. O boletim também informa que 28 mil pessoas já foram infectadas no país asiático.

No resto do mundo, são 24 países com casos confirmados. O mais recente a entrar para essa lista foi a Bélgica. De acordo com boletim da OMS, foram 32 novos registros da doença entre terça e quarta-feira, o que elevou para 191 o número de pacientes infectados fora da China.

Entre os 24 países com casos confirmados, os 12 que já registraram transmissão interna são: Japão, com 13 casos de infecção em cidadãos sem histórico de viagem à China, Alemanha (10 casos), Coreia do Sul (7), Tailândia (5), Cingapura (4), Vietnã (3), Malásia (2), Estados Unidos (2), Canadá (1), França (1), Espanha (1) e Reino Unido (1).

O Japão, cuja capital, Tóquio, será a sede dos Jogos Olímpicos de 2020, é também o país com mais casos de novo coronavírus confirmados depois da China. Somando os casos importados aos transmitidos internamente, já são 33 doentes.