Duque de Caxias tem filas quilométricas de carros após prefeito baixar idade mínima de vacinação

RIO - Filas quilométricas de veículos se formaram em Duque de Caxias na manhã desta sexta-feira, 5, após o prefeito da cidade, Washington Reis (MDB), decidir baixar a idade mínima de vacinação contra a covid-19 de 80 para 60 anos. O detalhe é que o município da baixada fluminense disponibilizou pouco mais de seis mil doses de vacinas, e a população estimada na cidade para essa faixa etária supera 85 mil pessoas.

O anúncio de que qualquer pessoa com mais de 60 anos poderia se vacinar foi publicado no site da prefeitura de Duque de Caxias na quinta-feira. O texto informa que nove pontos de vacinação instalados no distrito de Xerém aplicariam o imunizante.

Nesta sexta, as principais vias de acesso ao local estão completamente congestionadas. E nos locais onde as vacinas estão sendo aplicadas, centenas de pessoas se aglomeram em filas.

Na quinta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), emitiu recomendação ao município para que seja observado o Plano Nacional de Imunização, que estabelece como grupo prioritário pessoas acima de 60 anos, mas com ressalvas.

No texto, o MPRJ alerta que "a taxa de letalidade por covid-19 é maior de acordo com a elevação da faixa etária, de modo que um idoso com 79 anos é mais vulnerável, em tese, do que outro com 60 anos" e, portanto, recomenda "priorizar as idades mais elevadas dentre a faixa etária de 80 a 60 anos, tendo em vista a maior taxa de letalidade entre os mais idosos, evitando, desta forma, que pessoas mais jovens sejam vacinadas antes de pessoas mais idosas".

O Estadão pediu posicionamento à prefeitura de Duque de Caxias, mas ainda não obteve retorno.