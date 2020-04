'É o dia inteiro tomado de trabalho', relata infectologista do Hospital Emilio Ribas

Mário Peribanez Gonzalez, de 49 anos, infectologista do Hospital Emilio Ribas. Morador de Santa Cecília, região oeste de São Paulo. Casado.

Esse é um chamado para resolver uma situação iminente e nós não temos escolha: a gente tem de se entregar. Estamos aqui para cumprir essa missão, com todo cuidado possível. Eu e todos da equipe estamos de prontidão para resolver um problema por vez, e todos os problemas têm de ser resolvidos. É o dia inteiro tomado de trabalho. A gente não desliga. Agora, fico no hospital de 30 a 40 horas por semana. Antes, ficava em torno de 20.

Em qualquer situação, em especial numa situação dessas, o trabalho de todos conta, do time de enfermagem, do corpo médico, dos funcionários desde a portaria à direção. Todos os profissionais das áreas médica e de enfermagem foram realocados para cumprir a demanda. Isso exigiu treinamento dos novos equipamentos de segurança. São treinamentos para entrar no quarto e sair dele sem trazer nada de lá. É tão importante retirar um EPI, como máscara, luva, gorro e avental, quanto colocá-lo. Tenho um pouco de medo e tomo todas as precauções.

O trabalho em equipe é fundamental Mário Peribanez Gonzalez, infectologista do Hospital Emilio Ribas

Além de estar trabalhando mais, as coisas que costumava fazer para o meu bem-estar diminuíram, como natação, pilates, musculação, jantar com amigos... Tudo isso acabou. Pratico meditação e ioga em casa. Participei de um jantar virtual com amigos, cada um na sua casa, e também de um aniversário. Foram eventos agradáveis. É importante manter a vida social do jeito que dá.

A gente lida com a satisfação de atender e resolver os problemas. Tem tudo: medo, apreensão e angústia de ver amigos ficando doentes. Ao mesmo tempo tem a recompensa de ver pacientes recuperados e o serviço estruturado para atender a demanda crescente. Isso compensa o esforço de estar aqui.