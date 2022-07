É possível prevenir o câncer?

Já dizia o ditado popular: “É melhor prevenir do que remediar”. Mas será que a frase, que é aplicada a inúmeras situações, poderia ser usada para se referir a uma doença como o câncer? A boa notícia é que especialistas da área afirmam que sim, porém, com algumas ressalvas. A receita inclui uma combinação de estilo de vida com alimentação saudável, exercícios físicos diários, peso adequado para altura, adequação do sono, baixo nível de estresse, riqueza de contato social e familiar e, principalmente, não fumar e fazer os exames de rotina.

De acordo com a professora Maria Del Pilar, diretora de Corpo Clínico e coordenadora da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), uma prevenção efetiva pode ser dividida entre primária e secundária. “Podemos pensar na prevenção primária como os hábitos que somos capazes de mudar e fatores que temos a favor, como as vacinas. Já a secundária contempla os exames preventivos que ajudam a fazer um diagnóstico precoce para o encaminhamento a um tratamento mais eficiente”, afirma.

Pilar destaca que há diversos fatores de risco para determinados tipos de câncer que podem ser contornados com mudanças de hábito, como, por exemplo, o cigarro. “Fumar aumenta o risco de desenvolver não apenas o câncer de pulmão, mas também de bexiga, de colo de útero, de boca e de estômago.” O head de Oncologia Clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Ariel Kann, complementa que o tabagismo aumenta mais de dez vezes a possibilidade de desenvolver um desses tumores. “A interrupção desse hábito (de fumar) reduz o risco. Quanto antes a pessoa parar de fumar, melhor!”

Outro câncer que pode ser prevenido, segundo Kann, é o de pele, o mais frequente entre os adultos brasileiros, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mas que apresenta risco de morte reduzido. “A dica é evitar a exposição solar, bronzeamento artificial, proteger-se com barreiras físicas, como camisetas, boné, óculos escuros e filtros solares com fator de proteção de no mínimo 30.”

A vacinação também pode ser um fator bastante eficaz na prevenção de cânceres. O imunizante contra a hepatite B previne o câncer de fígado e a vacina de HPV (papilomavírus humano) tem um papel fundamental no combate ao câncer de colo de útero, o terceiro que mais acomete mulheres no Brasil, segundo o Inca. “Com o avanço da vacinação entre os adolescentes, a expectativa é de que em cerca de 20 anos observaremos uma redução significativa da circulação do HPV e, consequentemente, dos casos de câncer de colo de útero”, diz Pilar.

Para Gustavo Leme Fernandes, responsável pelo setor de Oncologia e Ginecologia Oncológica do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de SP, exames de rotina também têm papel fundamental na prevenção. No caso das mulheres, além da mamografia, o papanicolau pode detectar as lesões precursoras do câncer de colo de útero. “O câncer de colo do útero atinge mulheres mais jovens. Contudo, hoje em dia, temos observado um aumento nos casos de câncer de colo também em mulheres mais velhas, por uma maior exposição ao vírus. E essa é a característica desse tipo de câncer: uma doença que poderia ser potencialmente evitável.”

O IMPACTO DO FATOR GENÉTICO

No entanto, o diretor médico geral do Centro de Oncologia e Hematologia da BP – Beneficência Portuguesa de São Paulo, Antônio Carlos Buzaid, lembra que às vezes uma pessoa pode desenvolver câncer mesmo com hábitos extremamente saudáveis, porque mutações sempre ocorrem nas células.

Segundo Fernandes, os tipos relacionados a questões genéticas acabam sendo mais difíceis de ser evitados porque, geralmente, ocorrem numa faixa etária que não é a habitual. “Pode-se somar a isso fatores etiológicos desconhecidos. Alguns estudos, porém, mostram que mesmo aquelas mulheres que têm mutações genéticas e têm um risco maior para certos tipos de câncer também se beneficiam de hábitos saudáveis”, pondera.

Para Kann, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a genética pode aumentar a suscetibilidade. No entanto, se a pessoa não for exposta ao fator de risco ambiental, poderá nunca desenvolver um câncer. “O que sugiro para pacientes que saibam do seu risco genético maior é que façam exames com mais frequência.”