É preciso retirar o silicone antes de ter filho ou durante a amamentação?

Preciso tirar minha prótese de silicone quando virar mãe?

- Kátia Santos, Espírito Santo

Responde Thais Fagundes, cirurgiã plástica e membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)

Com as técnicas mais recentes, não há interferência da prótese nas glândulas mamárias, que produzem o leite materno. Ou seja, o leite não entra em contato com o silicone. A prótese é, mais comumente,colocada em dois pontos: abaixo da glândula mamária ou abaixo do músculo. Com isso, a glândula sempre vai estar isolada.

Por isso, após a cirurgia, é importante realizar, ao menos, uma consulta por ano com um cirurgião plástico para fazer a avaliação das próteses. É possível perceber alterações a partir de uma deformação da mama na palpação ou exame físico. Caso seja percebida alteração no exame físico, o médico vai solicitar um exame de imagem, ou seja, um ultrassom mamário. Se restar alguma dúvida, será solicitado um exame que traga mais detalhes: a ressonância magnética das mamas.

No entanto, é preciso esperar um intervalo de tempo médio de um ano a um ano e meio entre a colocação e a gravidez. Pois a mama precisa ajustar a prótese e adaptar seu tamanho e formato. O resultado final não é imediato. Quando a paciente engravida, existem as mudanças naturais da glândula mamária pelo estímulo hormonal, ou seja, há alteração de tamanho, produção de leite, etc. Não deve-se juntar essas mudanças naturais às mudanças provocadas por uma cirurgia.

Se há uma gravidez nesse período de adaptação, inclusive, há risco de formação de cistos de leite na mama operada. Além disso, há o risco de comprometimento do resultado final esperado de uma colocação de silicone. Da mesma forma, o ideal é que, após a gestação, também haja um intervalo de um ano a um ano e meio antes que seja feita uma cirurgia de colocação de prótese de silicone.

Por último, é importante destacar que, durante a amamentação, não é indicado colocar silicone. O mais indicado é aguardar o fim da produção do leite, com a volta das mamas ao tamanho anterior e o peso normal da mulher. Esse prazo varia bastante, mas geralmente fica em torno de seis meses a um ano após o desmame do bebê.

