É tempo de chocolate. Na pele, em massagens e máscaras de beleza

Que atire o primeiro nib de cacau quem nunca recorreu ao chocolate para uma dose de endorfina. Pois a iguaria não é apenas deliciosa para comer e trazer sua dose de prazer gustativo, mas também para passar no corpo, por seus benefícios para a pele. Tratamentos de spa com o ingrediente podem ser encontrados em alguns hotéis – e, na maioria das vezes, não é preciso estar hospedado para marcar uma sessão.

“Os tratamentos com chocolate ou manteiga de cacau são maravilhosos para revitalizar, nutrir e hidratar a pele. Podem ser aplicados no rosto, por meio de máscaras faciais, ou no corpo”, afirma Aline Castro, CEO da Escola de Spa, empresa que está à frente da unidade no LSH by OWN LifeStyle Hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O novíssimo Bendito Cacao Resort & Spa, em Campos do Jordão, usa a manteiga de cacau, frequentemente usada pelos brasileiros apenas nos lábios, para hidratação corporal em tratamentos de seu spa. Eduardo Simões, gerente geral do hotel, explica que a casca de cacau é sempre usada para a infusão nos banhos e também no escalda-pés, no começo de todas as massagens.

“O aroma já faz com que o hóspede entre no clima, deixando toda a tensão do dia a dia fora do spa. Os nibs de cacau, que são sementes torradas e trituradas, fazem parte do nosso esfoliante tanto corporal quanto facial, aumentando a oxigenação sanguínea no corpo, o que contribui muito para a melhora da eliminação de toxinas pelo sistema linfático”, afirma. A manteiga de cacau é misturada ao esfoliante para garantir a maciez da pele após a sessão.

A esfoliação com cacau (120 minutos, R$ 660) e o Bendito Detox (105 minutos, R$ 580), combinação de massagens drenates e modeladoras que inclui com infusão de cacau, fazem parte do cardápio do novo spa. Propriedade da marca Cacau Show na Serra da Mantiqueira, o hotel é inspirado no cacau e não no chocolate. Em parceria com o Grupo Txai, à frente do elegante Txai Resort Itacaré, o empreendimento atualmente está em soft opening e tem inauguração oficial marcada para o feriado da Páscoa.

Quem não gosta de tratamento corporal pode fazer o facial de cacau (60 minutos, R$ 320), massagem lifting para intensificar o viço da pele. “Para finalizar, tem uma máscara de cacau, mel e argila. Os minerais da argila conseguem se ligar diretamente com as células, contribuindo muito para a troca de toxinas. Usamos a amarela, pois ela contribui para o rejuvenescimento e melhora a produção de colágeno”, diz Simões.

Puro chocolate em tratamentos corporais

Já o spa L’Occitane do Le Canton, localizado em Teresópolis, na serra do Rio, possui tratamentos realizados com o ingrediente mais doce e cobiçado. A massagem relaxante (60 minutos, R$ 322) é a preferida pelo público. “O chocolate ajuda a hidratar a pele, além de ter o poder de combater a celulite. Isso ocorre graças ao cacau, que atua na liberação de gordura e de endorfina, provocando uma agradável sensação de bem-estar”, explica Thaiana Torres, coordenadora do Le Canton SPA by L’Occitane.

Outra opção no hotel na região serrana do Rio é fazer uma esfoliação seguida de hidratação com chocolate, que custa o mesmo (R$ 227,70) na versão facial (45 minutos) ou na reflexologia podal (30 minutos).

Todos esses tratamentos dão direito a escalda-pés com chocolate, que ajuda na hidratação de pés e pernas. O ritual inclui ainda uma taça de chocolate quente e uma degustação de chocolate. Na massagem mãe e filha (30 minutos, R$ 150 por pessoa), as crianças recebem chocolate nas mãos para depois se lambuzar experimentando de fato a iguaria.

No clima do feriado mais doce do ano

É bom ficar de olho no que aparece de modo sazonal nos spas, para não perder a oportunidade de experimentar ingredientes diferentes daqueles comumente usados nas sessões. Na capital fluminense, o JW Marriott Hotel Rio, o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort e o LSH by OWN LifeStyle Hotel estão com novidades em clima de Páscoa, válidas só em abril.

Do dia 11 ao 17 do mês, no Marriott, o SPA BY JW prepara um ritual de chocolate (80 minutos, R$ 520). Dá direito a uma massagem nutritiva com manteiga de cacau e um detox facial com argila branca e cacau. O hotel fica diante da Praia de Copacabana.

Ainda na zona sul, o Shine SPA do Sheraton, no Leblon, inclui no seu cardápio um tratamento à base de cacau (60 minutos, R$ 360 por pessoa), com massagem relaxante e máscara facial de chocolate. Pode ser feito do dia 13 ao 23, sozinho ou a dois – há salas duplas de frente para o mar.

“Na sua composição, tem alantoína e as vitaminas A e E, com a função de homogeneizar o tom da pele e proporcionar ação calmante. Esse tratamento é ideal para todos os tipos de pele e todas as idades. Principalmente para pessoas que apreciam o banho de sol, mas pretendem diminuir os efeitos nocivos dos raios UV e para quem deseja ter uma pele luminosa e perfeita”, diz o gerente de lazer e SPA do hotel, Leonardo Porcello.

O LSH Spa, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), oferece uma revitalização facial com máscara de chocolate e whey protein (45 minutos, R$ 240) até 30 de abril. “A aplicação proporciona maciez e luminosidade ao rosto. O resultado é incrível”, afirma Aline, da Escola de Spa. “O chocolate é rico em polifenol, um importante antioxidante. Como tal, ajuda a proteger as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo, responsáveis pelo envelhecimento da pele. A substância também possui ações anti-inflamatória e imunomoduladora, atuando na proteção contra os danos causados pela radiação solar”, completa.

Quanto custa se a ideia for ficar no hotel

Abaixo estão os preços mais em conta das diárias para duas pessoas encontradas nos seguintes hotéis:

Bendito Cacao Resort & Spa (Campos do Jordão): Com café da manhã, por R$ 1.500.

Le Canton (Teresópolis): Com pensão completa e incluindo uma criança com os dois adultos, a R$ 750 (durante a semana).

JW Marriott Hotel Rio: A R$ 1.270, com direito a café da manhã.

LSH by OWN LifeStyle Hotel (Rio de Janeiro): Com direito a café da manhã e wi-fi no hotel e na praia, por R$ 599.

Sheraton Grand Rio Hotel & Resort: A R$ 1.300, com café da manhã no feriado da Páscoa. Inclui até duas crianças de 12 anos com os dois adultos.