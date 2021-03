Edir Macedo é vacinado contra a covid-19 nos Estados Unidos

O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, de 76 anos, foi vacinado contra a covid-19 nesta quinta-feira, 18, em Miami, nos Estados Unidos. Ele postou o vídeo da aplicação da dose no braço esquerdo em suas redes socias com a mensagem: “Conforme prometido aí vão as provas da nossa vacinação contra o covid”.

Em junho do ano passado, o religioso contraiu a doença e chegou a permanecer internado em São Paulo, tendo recebido alta hospitalar quatro dias depois sem complicações graves. Três meses antes, no início da pandemia, Macedo chegou a dizer para os fiéis para não se preocuparem com o novo coronavírus, atribuindo a tensão do mundo com a doença a uma “tática do satanás”.

Os Estados Unidos já aplicaram ao menos uma dose da vacina em 113 milhões de pessoas, 22% da população, a um ritmo de 2,5 milhões de aplicações por dia. No Brasil, a aplicação da vacina até esta quinta-feira chegou a 10,99 milhões de pessoas, o que representa 5,19% da população, a um ritmo de 380 mil doses diárias.