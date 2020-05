El Salvador tratará covid-19 com plasma de pessoas recuperadas

El Salvador tratará as pessoas que lutam contra o novo coronavírus com o plasma de pacientes recuperados. Um centro de coleta em um hospital público do país foi inaugurado na sexta-feira, 8, informou o ministro da Saúde, Francisco Alabí.

O ministro afirmou que este é "um procedimento inovador e único no país" - uma iniciativa também desenvolvida na Costa Rica - que começou com a coleta de plasma doado por pessoas curadas para fabricar um “soro anti-covid-19”.

El Salvador registrou sua 16ª morte pela doença na sexta-feira. Enquanto isso, um garoto de seis meses sobreviveu ao coronavírus e recebeu alta, segundo o Ministério da Saúde. A criança estava no Hospital Nacional Benjamin Bloom, o único especializado em cuidar de bebês e onde está localizado o centro de coleta de plasma.

"O menino ficou hospitalizado por 10 dias com pneumonia e precisou de respiração mecânica por 24 horas. Após concluir o tratamento, o resultado deu negativo em dois exames realizados", afirmou o governo salvadorenho.

Dados oficiais mostram que 18 crianças, entre recém-nascidos e crianças de 9 anos, estão na lista dos infectados pelo coronavírus. As pessoas recuperadas somam 257 e os casos "ativos" são 469, dos quais 377 pacientes não apresentam sintomas, 74 são estáveis, 6 com prognóstico "moderado" e 8 "grave". No estado "crítico", são 4 pessoas. / EFE