Em 4 meses, veja como o coronavírus mudou o Brasil e o mundo

O novo coronavírus atingiu o mundo globalizado em cheio e diversos países estão sentindo os efeitos em suas populações e sistemas de saúde. Neste mini documentário, mostramos como a pandemia começou em dezembro na China e chegou ao Brasil, por meio do relato de personagens e comentários de especialistas.

Também são contextualizadas e analisadas as estratégias para o combate à covid-19 e a crise político-econômica decorrente dela. Nomes da casa como Eliane Cantanhêde, Vera Magalhães e Celso Ming participam da discussão.

No próximo mini documentário que publicaremos, vamos abordar os aspectos sociais da pandemia do novo coronavírus: as relações humanas, educativas e de trabalho que foram afetadas. Fiquem ligados!