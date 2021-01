Em clima de Copa do Mundo, brasileiros vibram nas redes acompanhando votação da Anvisa

Um dos assuntos do momento no Twitter no início da tarde deste domingo, 17, é a palavra "aprovou". O País acostumado a parar para assistir grandes finais de futebol parece ter virado todas as suas atenções neste domingo para a reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que delibera, desde às 10h10, se libera o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford com a AstraZeneca. Ao menos essa é a sensação para quem entra agora na rede social.

Não está muito claro se todo mundo está entendendo todas as informações técnicas que estão sendo divulgadas, mas o pessoal está acompanhando com afinco. Logo depois que o o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, disse que recomendava a Coronavac, ato que seria repetido minutos depois para a vacina da Oxford, começaram a pipocar memes comemorativos.

Veja bem: as vacinas ainda não foram aprovadas! A decisão só será tomada após votação de todos os diretores da Anvisa. Mas imediatamente a palavra "aprovou" foi parar nos trendings topics. Parece até final de Copa do Mundo, ou apuração de notas de escolas de samba, como lembraram alguns internautas.

Confira a seguir algumas das mensagens mais empolgadas.

ANVISA APROVOU A CORONAVAC PRA USO EMERGENCIAL pic.twitter.com/QAqYoMd6mX — Jonas Souza (@Jonas_Souza010) January 17, 2021

Vejo APROVOU e já estou assim: pic.twitter.com/DcAFaE5FCP — Josemar Brytto (@josemar_brytto) January 17, 2021

a ANVISA aprovou. me bota agora pic.twitter.com/8KCwwZRfoy — Denis (@denilsonhort) January 17, 2021

Agora que a Anvisa Aprovou a vacina pic.twitter.com/40585AokiT — Puppy_Cat (@Kamylle24032767) January 17, 2021

Vacinas aprovadas! Anvisa aprovou! Aaaaaaahhhhh pic.twitter.com/sy2mZNeDAy — Bota a Vacina (@iMaxLin) January 17, 2021