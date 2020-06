Em Fortaleza, restaurantes reabrem com restrições no início da fase 2 da retomada econômica

Saiba Mais

FORTALEZA - Há pouco mais de três meses com a cozinha praticamente parada, restaurantes de Fortaleza reabriram as portas para receber o público, nesta segunda-feira, 22. Com o início da fase 2 da retomada da economia local, os estabelecimentos estão permitidos a funcionar, mas com restrições. Uma delas é a redução a 40% da equipe de funcionários, além das medidas de biossegurança para garantir que clientes não sejam infectados pelo coronavírus.

No bairro Dionísio Torres, área nobre da capital cearense, um espaço para alimentação ao ar livre adotou diversas estratégias de segurança da saúde, sendo uma delas a instalação de um túnel de desinfecção veicular. A estrutura dispõe de tecnologia com sensores de presença que ativam o produto atóxico para humanos e seguro para os veículos, durante a entrada no estacionamento de forma automática.

O ambiente conta com restaurantes e food trucks e um estacionamento privativo para os clientes. O proprietário do espaço, Pedro Neto, reforça ainda outras medidas adotadas pelo estabelecimento.

“Temos o túnel de desinfecção e, além disso, foram instalados sistemas de atomização de peróxido de hidrogênio (H2O2) em todo o complexo, nas áreas abertas e fechadas, higienização diária antes de abrir e no fechamento da casa; nos ambientes com ar condicionado todo o espaço é oxi-sanitizado com ozônio de alto fluxo e realizada desinfecção dos filtros dos aparelhos de ar condicionados”.

O analista de sistemas Marcos Viana, de 51 anos, trabalha em uma empresa neste mesmo bairro e almoça fora de casa todos os dias. Para ele, a reabertura dos restaurantes, dentro de um ambiente seguro, é benéfica. “Todo esse tempo tendo que pedir delivery é muito ruim, não é a mesma qualidade de comer uma comida quentinha, preparada na hora em um ambiente seguro, que segue todos os padrões de segurança alimentar”, confessa.