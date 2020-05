Em live, ‘Estado’ fala das consequências da pandemia para os alunos mais pobres

Como os alunos mais pobres estão se preparando para o vestibular? Nesta sexta-feira, 8, o "Estado" entrevista Fernanda Azevedo, coordenadora pedagógica do Unifavela, cursinho popular que atua na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Ela vai dar dicas de estudo e falar das dificuldades dos alunos periféricos durante essa pandemia. A live ocorre na página do Facebook do jornal, às 16h30min.

Todos os alunos da turma de 2018 do cursinho conseguiram ingressar em faculdades públicas. Neste ano, durante o isolamento causado pelo novo coronavírus, perceberam a baixa adesão dos alunos, mesmo enviando material para que eles estudassem em casa. Descobriram que, com a pandemia, começou a faltar comida na casa dos estudantes e eles não conseguiam se concentrar nos estudos.

