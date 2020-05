Em live, presidente do Todos Pela Educação fala sobre os desafios da volta às aulas

A presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, participa de uma transmissão ao vivo do Estado para falar sobre os desafios da volta às aulas. A live acontece nesta terça-feira, 12, às 16h, na página do Facebook do jornal.

Os leitores podem enviar perguntas previamente por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus no Facebook. Também podem participar enviando suas dúvidas durante a live, através dos comentários do vídeo na rede social.

Os alunos brasileiros estão fora das escolas há cerca de dois meses em respeito ao isolamento social, importante para combater a pandemia de covid-19. Recentemente, o Todos Pela Educação montou uma nota técnica com informações para o retorno às aulas. O documento é baseado em estudos sobre circunstâncias parecidas com a atual, como outras epidemias, guerras e desastres. Os especialistas também se debruçaram sobre a experiência dos países que também sofreram com a pandemia, mas já começaram a afrouxar o isolamento.

A conversa com Priscila Cruz faz parte de uma série de transmissões ao vivo realizadas pelo Estado para falar sobre a pandemia e seus desdobramentos. A live vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 16h.