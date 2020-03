Em meio ao coronavírus, supermercados ao redor do mundo reservam hora exclusiva para idosos

Vários supermercados da Austrália dedicaram uma hora de seu funcionamento exclusivamente a clientes idosos na manhã desta terça-feira, 17. A medida experimental permite que as pessoas mais velhas, que integram o grupo de risco para o covid-19, possam fazer compras com tranquilidade e evitar o contato social.

Longas filas foram registradas em mercados de Melbourne e Sydney, mas alguns clientes saíram de mãos vazias. "É o primeiro dia que aplicamos esta hora dedicada a eles e sabemos que nem tudo foi perfeito em todas as nossas lojas", admitiu em um comunicado a diretora geral da rede de supermercados Woolworths, Claire Peters. A empresa reservou o horário de 7h às 8h para os idosos e pessoas com necessidades especiais.

Nem todos aplaudiram a iniciativa. "Esta medida é importante, mas não acredito que seja a melhor alternativa. Deveriam facilitar a entrega a domicílio, porque não deveríamos ver pessoas de 93 anos fazendo compras", declarou Irie Voico, de 71 anos, à AFP.

Alguns criticaram a aglomeração de pessoas que estão entre as mais vulneráveis ao novo coronavírus, enquanto outros expressaram satisfação com a medida, destinada a permitir que os idosos evitem grandes concentrações de pessoas.

"Foi tudo muito bem esta manhã. Parabéns Woolworths. Todos estão se comportando muito bem", disse Max Hill, de 75 anos. Até o momento, a Austrália já registrou quase 400 casos e cinco mortes provocadas pelo coronavírus.

No subúrbio de Melbourne, no estado australiano de Vitoria, a rede IGA também declarou que clientes idosos e com deficiências teriam exclusividade nas compras durante uma hora por dia, até 7 de abril. Medidas similares foram observadas em outros supermercados ao redor do mundo. Em Palermo, maior bairro de Buenos Aires, o supermercado Disco também está dedicado o horário de 7h às 8h exclusivamente aos clientes com mais de 65 anos. A medida vale entre segunda-feira e sábado, por tempo indeterminado. Em seu site, a rede informou ainda que a disponibilidade de alguns produtos foi afetada pela pandemia e ainda pede para que os clientes levem apenas o necessário para a família.

