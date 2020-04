Em novo recorde, Brasil registra 204 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O Brasil registrou nesta terça-feira 204 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus e 1.832 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde. Trata-se do maior aumento de óbitos pela covid-19 registrado de um dia para o outro até agora. A taxa de letalidade está em 6,1%.

Com isso, em todo o País, o número de mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 1.532, com um total de 25.263 casos. Até segunda-feira, o número total era de 1.328 vítimas fatais e 23.430 casos confirmados.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado, com 695 óbitos e 9.371 casos já confirmados da doença. Rio de Janeiro (3.410 casos e 224 mortes), Ceará (2.005 casos e 107 mortes), Amazonas (1.484 casos e 90 mortes) e Pernambuco (1.284 casos e 115 mortes) completam a lista dos cinco Estados com maiores números.

O recorde anterior era de 105 mortes e 1.261 novos casos de um dia para o outro, registrado na última quinta-feira. Agora, o aumento foi de 15% em relação ao número de óbitos e de 8% em relação aos novos casos nas últimas 24 horas.

Conforme revelou o Estado, o número de registros de mortes por insuficiência respiratória e pneumonia no Brasil teve um salto em março, contrariando tendência de queda que vinha sendo observada nos meses de janeiro e fevereiro. Foram 2.239 mortes a mais em março de 2020 do que no mesmo período de 2019, o que levanta a suspeita de que vítimas do coronavírus podem estar entrando nas estatísticas de outros problemas respiratórios.