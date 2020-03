Em um dia, Hospital Albert Einstein confirma 60 novos casos de coronavírus

SÃO PAULO - O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou na tarde desta quinta-feira, 12, que, em apenas 24 horas, diagnosticou 60 novos casos de coronavírus. Desde a confirmação do primeiro caso no Brasil, cujo teste foi feito pelo hospital privado, o Einstein já teve 98 resultados positivos.

O hospital não informou quantos desses já foram notificados ao Ministério da Saúde e, portanto, computados no balanço oficial do País. Nesta quinta-feira, o Ministério informou que já registrou 77 casos confirmados. Com os novos casos contabilizados pelo Einstein, o total de infecções no País já deve passar de 130, mas o número ainda não é oficial.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, somente nesta quinta-feira, 756 pacientes passaram por exame de coronavírus no hospital da capital paulista.

Caso no Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte confirmou na noite desta quinta-feira, 12, o primeiro caso do novo coronavírus no Estado. Segundo as secretarias do Estado e da capital, trata-se de um paciente de 24 anos do sexo feminino com histórico de viagem à Europa, tendo passado pela França, Itália e Áustria.

"A referida paciente passa bem e está seguindo as recomendações de isolamento preconizadas em Natal, onde reside. As análises laboratoriais foram realizadas pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará", informaram em nota as autoridades.

Os 77 casos oficialmente confirmados pelo ministério mais cedo estão distribuídos entre dez Estados: São Paulo (42), Rio de Janeiro (16), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Rio Grande do Sul (4), Paraná (6), Distrito Federal (2), Bahia (2), Pernambuco (2) e Alagoas (1).