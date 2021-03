Em vídeo dramático, prefeitos pedem ajuda internacional para combater pandemia de covid-19

RIO - Um vídeo produzido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e divulgado nesta segunda-feira, 29, faz um apelo para que haja ajuda internacional ao Brasil no combate à pandemia de coronavírus. Com três minutos e 22 segundos de duração, a peça conta com declarações de oito mandatários, além do presidente da FNP, Jonas Donizette.

Seis dos prefeitos que aparecem no vídeo comandam capitais. São eles: Eduardo Paes (DEM), do Rio; Bruno Reis (DEM), de Salvador; Edmilson Rodrigues (PSOL), de Belém; José Sarto (PDT), de Fortaleza; Edvaldo Nogueira (PDT), de Aracaju; e Gean Loureiro (DEM), de Florianópolis. Há ainda a pernambucana Raquel Lyra (PSDB), prefeita de Caruaru, e a gaúcha Paula Mascarenhas (PSDB), de Pelotas.

“O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes. As melhores práticas internacionais e as medidas sanitárias de prevenção enfrentam fortes barreiras para proteger de forma efetiva os brasileiros. Novas variantes surgem, cada vez mais transmissíveis e já prevalentes em todo o País”, diz trecho do vídeo, que conta com leitura do mesmo texto de forma intercalada pelos participantes.

Os mandatários explicam que a ajuda internacional poderia proporcionar materiais de controle da doença e, principalmente, a aquisição de mais vacinas. “Acreditamos que, com a ajuda de outras nações, podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílios às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas”, afirmam.

Na tentativa de tomar atitudes próprias em meio às críticas ao governo federal, os prefeitos também criaram o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), que começou a ser formado em fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu que estados e municípios se envolvessem na negociação de vacinas.

Segundo a FNP, a ação já tem mais de 2,6 mil cidades interessadas. Com suas respectivas populações somadas, 156 milhões de brasileiros seriam alcançados pelo consórcio.

O vídeo divulgado hoje foi produzido em parceria com a Vital Strategies, que também se juntou à Frente na campanha “Cidades contra a covid-19”. Ela se baseia em informações científicas para produzir materiais de prevenção e disponibilizá-los de modo gratuito aos municípios interessados.