Em vilarejo chinês, drone de patrulha ordena dispersão de grupo para evitar coronavírus

PEQUIM - Funcionários em algumas partes rurais da China estão literalmente vigiando os cidadãos usando drones para impedir reuniões públicas em meio à epidemia de coronavírus que já deixou 361 pessoas mortas no país.

Um vídeo postado no Weibo, site similar ao Twitter, mostra um grupo de pessoas jogando mahjong (jogo tradicional chinês) em um vilarejo próximo à cidade de Chengdu. Eles são orientados a se dispersarem depois de serem encontrados por uma câmera acoplada a um drone de patrulha.

