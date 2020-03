Embaixada dos Estados Unidos recomenda saída imediata de americanos do Brasil

BRASÍLIA - A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília recomendou nesta terça-feira, dia 24, aos norte-americanos que retornem imediatamente ao país. Segundo mensagem da representação diplomática, cidadão norte-americanos que vivem nos EUA "devem providenciar retorno imediato para os Estados Unidos, a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado".

