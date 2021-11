Empreendedorismo maduro ganha impulso e apoio

Com o aumento da expectativa de vida e a perspectiva de que as pessoas poderão continuar atuando profissionalmente por mais tempo, será cada vez mais comum encontrar casos de quem inicia uma segunda carreira depois dos 50 anos. Nesse cenário, o empreendedorismo surge como um caminho natural para quem já acumula uma boa experiência de vida e, ao mesmo tempo, adora sentir o frescor de novos desafios.

Um exemplo de iniciativa de apoio ao empreendedorismo acima dos 50 anos é o programa de aceleração Vitasay Start 5.0+, desenvolvido em reconhecimento ao fato de que o público acima dos 50 anos é composto, cada vez mais, por agentes potentes de transformação da sociedade. Trata-se de uma iniciativa da Vitasay 50+, linha de suplementos alimentares especialista nessa faixa etária. A marca reforça, assim, o posicionamento de apoiar seu público em diversas dimensões da vida, incluindo carreira e empreendedorismo.

Nessa primeira edição, seis negócios com grande potencial de impacto social foram selecionados para seis meses de aceleração. Agora que esse processo foi concluído, um dos participantes receberá um investimento de R$ 200 mil. Desenvolvido em parceria com a unidade de inovação corporativa da Yunus Negócios Sociais, referência mundial no apoio a negócios com foco em impacto social e ambiental, o programa teve 370 negócios inscritos.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 49% dos 53 milhões de empreendedores do Brasil têm mais de 45 anos. Em 2020, o contingente de pessoas com mais de 50 anos que iniciaram um trabalho nas chamadas startups foi de, aproximadamente, 2,5 milhões. Metade desses novos negócios é criado por mulheres – tema que será debatido na próxima sexta, 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, em painel promovido em parceria pelo Estadão Blue Studio e pela Aladas, plataforma de incentivo ao desenvolvimento de negócios por mulheres. O evento terá transmissão ao vivo a partir das 17h30.