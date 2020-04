Empresa de biomedicina recebe US$ 483 mi dos EUA para acelerar desenvolvimento de vacina

LEIA TAMBÉM > Pesquisa de vacina contra coronavírus se torna uma competição global

A empresa de biotecnologia Moderna Inc disse nesta quinta, 16, que recebeu US$ 483 milhões de um contrato com a Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda), órgão do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, para acelerar o desenvolvimento da vacina que é uma das principais apostas para o tratamento do novo coronavírus, a mRNA-1273.

O estudo da Moderna é o que mais progrediu entre todos os trabalhos já feitos pela indústria farmacêutica, já que é o primeiro a ser testado em seres humanos. A vacina utiliza RNA sintético (mRNA) para imunizar o organismo contra o vírus, além de poder ser produzida em maior escala que outras vacinas.

A vacina está no início de testagem, conduzida pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. A Moderna espera iniciar a fase intermediária dos testes no segundo quadrimestre. Dependendo do progresso e de discussões com os órgãos reguladores, a empresa disse que um estudo em estágio avançado poderia começar no final de 2020.

A Moderna disse que o financiamento da Barda ajudaria o programa de desenvolvimento da vacina, bem como sua ampliação de produção em 2020. A empresa planeja contratar 150 novos membros para reforçar a equipe.

