Encontro de carrões em Jundiaí causa aglomeração e moradores reclamam

SOROCABA – Um encontro de donos de carros de grande potência chamou a atenção de curiosos e gerou aglomeração, neste domingo (18), em Jundiaí, interior de São Paulo. A bordo de carrões, como Porsche, Mustang e BMW, os motoristas aceleravam e se exibiam no estacionamento e pista de serviço de um posto de combustível, no km 64 da rodovia Bandeirantes. No mesmo dia, a cidade registrou a 30ª morte pela covid-19. A vítima é um jovem de 26 anos, portador de comorbidade.

Muita gente se aglomerou no local e nem todos usavam máscaras, como exige lei estadual. Acionada, a Polícia Rodoviária deslocou uma equipe até o posto. Conforme o comando, como o encontro de carros não é proibido, as pessoas foram advertidas por causa da aglomeração. Várias pessoas se manifestaram em redes sociais. “É muita falta de noção”, postou um internauta. “A quarentena não terá fim no Brasil. Enquanto alguns, que almejam o fim do pesadelo ficam trancafiados em suas casas, outros se reúnem para ver carros”, postou.

Um morador da região informou que os encontros de carros possantes ocorrem todo final de semana nesse local. A gerência do posto informou que não teve qualquer participação na organização do encontro, mas não pode impedir o acesso dos veículos ao local. Segundo a gerência, o posto atende com total segurança a funcionários e clientes, seguindo as regras da quarentena estadual e as normas do Ministério da Saúde.

A reportagem não conseguiu contato com os organizadores do evento. Um dos participantes, que reside em Sorocaba e pediu para não ser identificado, disse que o grupo se reúne todo final de semana e marca os encontros pelas redes sociais. No último dia 12, eles já haviam se encontrado no mesmo local. Segundo ele, a orientação geral é de usar máscaras, mas o protetor facial só é colocado quando eles saem dos carros. Ainda segundo o informante, os donos de carro mantêm distância entre si, mas a aglomeração é causada pelos curiosos, atraídos pelo ronco dos motores.