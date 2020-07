Endereço é fator de risco na Covid-19

O endereço do paulistano é um fator de risco de morte da covid-19. A doença, que inicialmente atingiu a população mais rica que viajou ao exterior, agora faz mais vítimas entre os paulistanos de menor renda. Bairros periféricos e com pequeno número de vagas formais de trabalho chegam a ter dez vezes mais mortes por conta da covid-19 em relação a distritos mais ricos e com maior oferta de empregos com carteira assinada, segundo estudo feito pela Rede Nossa São Paulo (RNSP).

No extremo da zona Leste da capital paulista, em Cidade Tiradentes, por exemplo, onde há 24 vagas de empregos formais por mil habitantes em idade de trabalhar, foram registrados 223 óbitos desde do início da pandemia até o dia 2 de julho, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde. Já no bairro da Barra Funda, na zona Oeste da cidade, onde existem 5.920 vagas de empregos formais por mil habitantes, 21 pessoas morreram em razão da doença em igual período.

A explicação para essa discrepância tão grande no número de mortes entre os distritos da cidade é que a população que mora na periferia não pode ficar em casa. Ela tem de se deslocar para ir ao trabalho e acaba enfrentando aglomerações no transporte público. Por isso, fica mais suscetível à doença.

"A relação entre o emprego formal e a covid-19 é mais um indicador que mostra que as mortes causadas pela pandemia têm endereço", afirma Carolina Guimarães, coordenadora da RNSP e responsável pelo estudo. Ela lembra que enquanto em países menos desiguais do continente europeu o fator de risco de morte por covid-19 é a idade e condições prévias de saúde, no Brasil o risco é identificado pelo local da moradia.

O trabalho cruzou não apenas o número de mortes por covid-19 registrado pela secretaria do município com o emprego formal, mas também com renda média familar e a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade. Neste caso, famílias com renda de até um quarto do salário mínimo (R$ 261,25). Por essas duas outras comparações também chegou-se à conclusão que a letalidade da pandemia é maior na periferia em relação a bairros mais ricos.

Cidade Ademar, Jardim São Luís, Jardim Ângela e Grajaú concentram um número de famílias em extrema pobreza mais de 200 vezes maior que os distritos de Barra Funda, Alto de Pinheiros, Jardim Paulista e Moema. E o número de óbitos por covid- 19 nessas localidades chega a ser 14 vezes maior na comparação com bairros mais ricos. Também distritos com menor renda média, como Jardim São Luís, Jaraguá, por exemplo têm 2,7 vezes mais óbitos por covid-19 do que aqueles com população de maior renda.

Luxo

Enquanto não houver uma vacina, as duas grandes medidas para conter o avanço da pandemia são ficar em casa e lavar as mãos. "Esses são temas de luxo para quem mora na periferia", diz Carolina. Como a população mais vulnerável que vive nos extremos da cidade não tem renda garantida para se manter, ela precisa sair de casa para conseguir sobreviver.

Trabalhadores ambulantes ou que prestam serviços domésticos acabam tendo de enfrentar diariamente aglomerações no transporte e nos grandes corredores de consumo onde vnedem os produtos. Outros estão empregados em serviços essenciais, como supermercados, hospitais, por exemplo, diz a coordenadora. Isso leva essas pessoas a uma exposição maior à doença e a correr mais riscos comparativamente aos paulistanos de maior renda que puderam trabalhar de casa na quarentena e contam com reservas financeiras. Carolina diz que a pandemia escancarou desigualdade e a falta de política públicas. "Há várias cidades dentro da cidade de São Paulo."