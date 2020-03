Entenda as diferenças entre surto, epidemia e pandemia

A confirmação da presença do novo coronavírus em todos os continentes está causando preocupação sobre a capacidade de reação global à doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda considera a doença como uma epidemia, embora já tenha declarado que o vírus tenha um potencial pandêmico.

O vírus que surgiu na China no fim do ano passado já chegou a 100 países, segundo a OMS, ultrapassa o número de 3,5 mil mortes e registra mais de 100 mil infectados. Novos surtos do Covid-19 foram registrados no Irã e na Itália.

O Brasil tem 30 casos confirmados pelo Ministério da Saúde: 16 em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo, outros 2 na Bahia, 1 caso em Alagoas, 1 em Minas Gerais e 1 caso no Distrito Federal. Há também um caso no Rio Grande do Sul, reportado pela Secretaria de Saúde do Estado, que aguarda confirmação do Ministério.

Entenda como é feita a classificação:

Surto

É o surgimento repentino de uma doença com uma frequência mais alta que o normal, em um determinado momento e local. Como por exemplo, uma comunidade, um povoado ou uma instituição fechada.

Epidemia

Um grande surto que afeta uma região maior ou país. O atual surto na China, causado pelo novo coronavírus, é atualmente considerado uma epidemia.

O número de casos que indicam a presença de uma epidemia varia conforme o agente, o tamanho e o tipo de população exposta, sua experiência prévia ou ausência de exposição à doença, e o lugar e tempo de ocorrência.

Pandemia

A propagação mundial de uma nova doença é chamada de pandemia. A OMS não anunciou pandemia relacionada ao Covid-19 até o momento, mas já declarou que tem um potencial pandêmico.

Em linhas gerais, é pandemia uma doença espalhada em todo o mundo, que afeta um grande número de pessoas e que tenha transmissão sustentada de novos casos nesses locais. Não há, no entanto, um número fixo de casos ou de países afetados para que a situação seja caracterizada.

Na segunda-feira, 9, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que, diante deste quadro, “a ameaça de uma pandemia é real”. A organização, porém, não tem uma regra clara do que faz uma doença ser considerada uma pandemia.

“É certamente perturbador que tantas pessoas em tantos países tenham sido afetadas tão rapidamente. Agora que o vírus está presente em tantos países, a ameaça de uma pandemia se tornou real. Mas seria a primeira pandemia na história que poderia ser controlada. Não estamos à mercê deste vírus”, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em seu comunicado diário à imprensa.

A justificativa da OMS é que a mudança de status pode alterar a forma como os países estão hoje lutando contra a doença. Neste momento, ainda há um grande esforço para tentar conter a dispersão da doença por todo o mundo. A China fez isso com Wuhan, isolando a cidade que foi o epicentro da epidemia, e com isso conseguiu evitar que mas províncias do país vivessem o problema com a mesma dimensão. De 80 mil casos reportados, mais de 70% das pessoas se recuperaram.

A Itália começou a adotar medidas dramáticas de restrição de movimentação de seus habitantes. Em todo o mundo, eventos estão sendo cancelados, escolas fechadas, grandes concentrações de pessoas inibidas a fim de tentar evitar a dispersão.

Para a OMS, há o temor de que, ao declarar a pandemia, os países relaxem esses esforços e comecem a atuar somente na mitigação do problema, tentando evitar o pior. Se vivemos uma pandemia, para que se esforçar em conter o vírus, eles podem se perguntar, na visão da organização.

Gripe Espanhola

O mundo viveu várias pandemias mortais de gripe, sendo a mais grave a da gripe espanhola, que infectou um terço da população mundial e matou dezenas de milhões de pessoas.

No dia 11 de março de 1918, nos Estados Unidos, era registrado o primeiro caso do que viria a ser a pandemia mais mortífera da história. Enquanto a primeira guerra mundial matou 20 milhões de pessoas em quatro anos, o vírus do que ficou conhecido como gripe espanhola mataria de 50 milhões a 100 milhões em apenas alguns meses.