Entenda como funciona a plataforma e-Saúde SP para ter acesso ao ‘passaporte da vacina’

O ‘passaporte da vacina’ passou a ser exigido na capital paulista desde o primeiro dia deste mês. O objetivo é permitir o acesso a espaços de uso coletivo para moradores vacinados com pelo menos uma das doses da vacina contra a covid-19. Para isso, os cidadãos devem usar a plataforma e-Saúde SP, disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Para tirar as dúvidas, elencamos as perguntas e respostas sobre o assunto.

O que é a plataforma e-Saúde SP?

É um aplicativo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que reúne informações de saúde dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda é possível realizar teleatendimento médico.

Como consigo usar?

Para ter acesso à plataforma, você pode baixar o aplicativo gratuitamente pela loja do seu smartphone ou pelo site da prefeitura. No aplicativo, você terá de realizar o cadastro e aceitar os termos de uso e a política de privacidade da plataforma. Após esta etapa, você deve informar os dados pessoais, como CPF, nome, e-mail, telefone e criar uma senha para se cadastrar.

O que tem no aplicativo?

Há um espaço de teletriagem para a covid-19, esclarecendo sintomas e cuidados em relação à doença, além do Portal do Cidadão, onde o paciente pode fazer o registro de medicamentos, doenças crônicas que devem ser acompanhadas, alergias, entre outras funções.

Como acessar o passaporte da vacina pelo e-Saúde SP?

Além de ter as funcionalidades já mencionadas, há um espaço para comprovação da vacinação contra a covid-19. É só apertar o ícone “Passaporte da Vacina” e o usuário terá acesso às informações da vacinação e a um QR Code, que servirá para que organizadores saibam se você tomou ao menos uma dose do imunizante contra o coronavírus.

E como faço para entrar nos espaços coletivos com o passaporte da vacina?

Basta apresentar o passaporte da vacina, acessado pelo e-Saúde SP, no momento do ingresso ao evento. Como alertado pela Prefeitura, por meio de decreto, a entrada em shows, feiras, congressos e outros eventos com público de mais de 500 pessoas deve ser feita mediante a apresentação de comprovante de vacinação. A prefeitura também lembra que será possível acessar esses espaços por meio da apresentação de um comprovante físico, ou até mesmo pelo Conecte SUS, do governo federal.