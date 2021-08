Entenda como vai funcionar a 'virada da vacinação' em SP e confira os endereços dos postos

A cidade de São Paulo vai aplicar a vacina contra a covid-19 em jovens entre 18 e 21 anos no próximo fim de semana. Para isso, a gestão municipal está montando uma operação que se estenderá por 34 horas seguidas. Entenda a seguir como o evento está sendo previsto e onde as doses serão aplicadas.

Quem poderá ser vacinado neste fim de semana?

No sábado, poderão se vacinar, das 7h às 19h, as pessoas de 20 e 21 anos. A partir das 19h, até as 17h de domingo, a imunização estará aberta também para público de 18 a 21 anos. Ao todo, são esperadas 600 mil pessoas nos dois dias, segundo a Prefeitura de São Paulo.

Como está sendo dividida a programação?

Sábado, 14 de agosto

- Público-alvo: jovens de 20 a 21 anos;

- Postos de vacinação:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas: das 7h às 19h;

UBSs: das 7h às 19h;

Farmácias parceiras: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h, cinco funcionarão ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo

Drive-thrus: 11 funcionarão ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo. Os outros oito, das 8h às 17h.

Domingo, 15 de agosto

- Público-alvo: jovens de 18 a 21 anos;

- Postos de vacinação:

AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 17h;

UBSs: das 7h às 17h;

Farmácias parceiras: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h, cinco funcionarão ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo;

Duas farmácias parceiras e duas tendas na avenida Paulista: das 8h às 16h (drogarias localizadas nos números 2.371 e 266 e tendas em frente ao Parque Prefeito Mário Covas, 1.853).

Drive-thrus: 11 funcionam ininterruptamente das 8h de sábado até as 17h de domingo. Os outros oito, das 8h às 17h.

Quais são os postos que funcionarão na madrugada?

Para atender à população das 19h de sábado até as 7h de domingo, haverá 16 postos em funcionamento (11 drive-thrus e cinco megapostos):

1) Clube Paineiras do Morumbi (Av. Dr. Alberto Penteado, 605, Morumbi);

2) Shopping Interlagos (Av. Interlagos, 2.255, estacionamento subsolo, portão 5, Interlagos);

3) Shopping Jardim Sul (Rua Nelson Gama de Oliveira, s/nº, em frente ao nº 439, Vila Andrade);

4) Club Athletico Paulistano (Rua Honduras, 1.400, Jardim América);

5) Novartis (Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro);

6) Anhembi (Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana);

7) Memorial da América Latina (Rua Tagipuru, 500, referência portão 2, Barra Funda);

8) Shopping Anália Franco (Av. Regente Feijó, 1.739, Anália Franco);

9) Igreja Boas Novas (Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente);

10) Cantareira Norte Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Parada de Taipas);

11) Neo Química Arena / Corinthians (Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, portão E4, Itaquera). *No domingo funcionará até as 12h;

12) Megaposto Vila Maria (Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria);

13) Megaposto Shopping Aricanduva (Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping, cesso pelo portão P4, Aricanduva);

14) Megaposto FMU Santo Amaro (Av. Santo Amaro, 1.239, Vila Nova Conceição);

15) Megaposto Shopping Raposo Tavares (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jardim Boa Vista);

16) Megaposto Catedral de São Miguel Arcanjo, Praça Aleixo Mafra, 11, São Miguel Paulista).

Além dos 16 postos acima, outros seis funcionarão sábado e domingo, das 8h às 17h, com exceção do megaposto Allianz Parque, que não abrirá domingo.

1) Parque Villa-Lobos (av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, portão 3, Alto de Pinheiros);

2) Hospital Dom Alvarenga (av. Nazaré, 1.361, Ipiranga);

3) Subprefeitura de M'Boi Mirim (avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima);

4) Shopping Campo Limpo (Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel);

5) Megaposto Clube Hebraica (rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros);

6) Megaposto TCM (av. Ascendino Reis, 1.130, portão D, Vila Clementino);

7) Megaposto Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca). Funcionará no sábado, até as 17h. No domingo não abre.

Haverá vacinas para todos?

Em nota, o prefeito Ricardo Nunes disse ter vacina no estoque. Segundo o secretário Edson Aparecido, a megaoperação de vacinação na capital já estava no planejamento da gestão municipal. "Estávamos no aguardo do recebimento das doses. Essa ação será possível graças ao empenho dos profissionais de saúde, parceiros, e a adesão dos paulistanos à vacina antiCovid na capital”, declarou.

Posso receber a segunda dose durante a virada da vacinação?

Não. Durante a virada serão aplicadas somente as primeiras doses ao público elegível nesta fase da campanha (18 a 21 anos). A repescagem e aplicação das segundas doses será retomada a partir de segunda-feira, 16.

Que documentos são necessários?

Para garantir as doses à população do município de São Paulo, a Prefeitura reforçou a obrigatoriedade de o cidadão apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável”, detalhou a gestão municipal.

O preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.