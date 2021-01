Especialista tira dúvidas sobre vacinas em live do 'Estadão'

No último domingo, 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, o uso emergencial da Coronavac e da vacina fabricada pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

Diante do início da imunização em estados brasileiros, surgem questionamentos da população sobre as vacinas. Após ser imunizado, em quanto tempo a vacina começa a fazer efeito? Ampliar o tempo entre as doses pode afetar eficácia? Devo tomar a primeira e a segunda dose de vacinas da mesma marca?

Para tirar dúvidas dos leitores, o jornalista Paulo Favero conversa com Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). A transmissão ao vivo ocorre pelas redes sociais do jornal nesta terça-feira, 19, a partir das 15h.

