‘Estadão’ discute relação entre coronavírus e discriminação racial em live

O risco de morte por covid-19 de um negro em São Paulo é 62% maior do que de um branco. Na mesma cidade, a população negra é 2,5 vezes mais infectada que a branca, de acordo com estudo da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Especialistas apontam que questões socioeconômicas, como saneamento básico precário, insegurança alimentar e dificuldade de acesso à assistência médica, aumentam o risco de adoecer e morrer.

