Estadão lança nesta quinta-feira nova newsletter de Saúde e Bem-Estar; saiba como se inscrever

O Estadão lança nesta quinta-feira, 2, uma nova newsletter de Saúde e Bem-Estar. A novidade chega para substituir e expandir o conteúdo a que os leitores já tinham acesso por meio do Boletim Coronavírus. Com edições às segundas e quintas, a newsletter pretende reunir os principais assuntos da cobertura de saúde somados às discussões e reportagens mais interessantes da temática de bem-estar.

O leitor pode se cadastrar para receber a nova newsletter neste endereço. O Boletim Coronavírus foi uma publicação iniciada ainda em 2020, no início da pandemia, e que repercutiu todos os desdobramentos do cenário da covid-19 coberto pelo Estadão.

Agora, o objetivo é incorporar também outros temas da Saúde, como as políticas públicas para o setor, planos de saúde, novas doenças e tratamentos inovadores. No campo do bem-estar, estarão em evidência discussões ligadas à alimentação, ao sono, aos exercícios e à saúde mental, por exemplo.

A covid também seguirá em pauta. A doença tem voltado a apresentar registros em alta, enquanto os gestores voltam a recomendar o uso de máscaras como forma de conter esse avanço. O pedido pela vacinação contra o vírus tem sido novamente reforçado e cobrado pelas autoridades em meio a um cenário de cerca de cem mortes diárias por covid em todo o território nacional.