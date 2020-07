‘Estadão’ tira dúvidas em live sobre planejamento financeiro na pandemia

A pandemia afastou 15,7 milhões de pessoas do trabalho e deixou 9,7 milhões de trabalhadores sem remuneração, segundo dados do IBGE relativos ao mês de maio. No mesmo mês, uma pesquisa apontou que 40% dos brasileiros tiveram redução na renda. Como se adaptar a essa situação de dificuldade financeira, gerindo gastos e reduzindo dívidas?

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

Para ajudar nessa discussão, o Estadão entrevista em transmissão ao vivo Wendy Carraro, economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenadora do projeto Educação Financeira em tempos de covid-19, e Claudia Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Getúlio Vargas EAESP. O evento ocorre nesta quinta-feira, 16, às 16h, no Facebook do jornal.

É possível enviar suas dúvidas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Duas vezes na semana, o Estadão realiza uma transmissão ao vivo sobre assuntos relevantes relacionados ao novo coronavírus. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes.

Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.