‘Estado’ apoia iniciativa no Facebook e Instagram em prol da saúde mental

Em tempos de isolamento social, discussões sobre saúde mental e sua importância ganham força. O Facebook, Instagram e Instituto Vita Alere lançam nesta sexta-feira uma iniciativa para promover a saúde mental durante este período de quarentena. O ‘Estado’ é o parceiro de imprensa do projeto: o material com dicas sobre resiliência e saúde mental, produzido pela iniciativa, será distribuído nos perfis do jornal no Facebook e Instagram.

Os membros do grupo #EstadãoInforma: coronavirus também receberão o conteúdo, que é dividido por temas: jovens, idosos, famílias, entre outros. Sempre às 16h, o Estado faz uma Live diária com especialistas baseada em pautas sugeridas pelo grupo. Nessas transmissões, várias perguntas dos membros do #EstadãoInforma: Coronavírus são respondidas ao vivo, via Facebook Live. Na próxima segunda-feira, 6, a psicóloga e fundadora do Instituto Vita Alere, Karen Scavacini, é a convidada.

A campanha informa que contou com a participação do Unicef no desenvolvimento das dicas sobre saúde mental voltadas para jovens. A organização realizou uma consulta direta com adolescentes para garantir que o material conversasse com esse público.

Para acompanhar, basta acessar as páginas oficiais do Instituto Vita Alere e do Estadão no Facebook e Instagram, além do site vitaalere.com.br.