‘Estado’ conversa com cardiologista sobre efeitos do coronavírus em hipertensos e diabéticos

O Estado inicia sua segunda semana de transmissões ao vivo sobre o novo coronavírus nesta segunda-feira, 23, com cardiologista Iran Gonçalves Jr., responsável pela Unidade Coronária e pelo Pronto-Socorro de Cardiologia do Hospital São Paulo. Ele também é professor da Escola Paulista de Medicina. O médico vai tirar dúvidas sobre os efeitos do vírus em pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares, como a hipertensão. A transmissão, marcada para as 16 horas, será realizada em nossas redes sociais e no Youtube.

As perguntas podem ser enviadas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Pacientes com doenças cardíacas e diabéticos são considerados grupos de risco pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como idosos e pessoas com problemas pulmonares. Alguns dos medicamentos utilizados no controle dessas doenças também podem potencializar a ação do vírus.

As transmissões ao vivo são parte da cobertura especial do Estadão sobre a pandemia. Na primeira semana da iniciativa, o jornal teve como tema crianças, a transmissão do vírus, home office, pacientes oncológicos e direitos do consumidor.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.