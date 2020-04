‘Estado’ conversa com psiquiatra sobre saúde mental na quarentena

Quais são os efeitos psiquiátricos do isolamento provocado pela quarentena? O Estadão conversa com o psiquiatra Daniel Martins de Barros nesta quarta-feira, 1, em uma transmissão ao vivo. A live acontece às 16 horas, nas redes sociais e no canal do Youtube do jornal.

Daniel é Psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, doutor em Ciências e bacharel em Filosofia, ambos pela Universidade de São Paulo (USP). Além disso, é colunista do Estado.

As perguntas devem ser enviadas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

As transmissões ao vivo são parte da cobertura especial do Estadão sobre a pandemia. A terceira semana de transmissões começou ontem abordando os exercícios no confinamento.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.