Estado de São Paulo registra 14 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

O Estado de São Paulo registrou 14 mortes relacionadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, após a contagem divulgada pelo Ministério da Saúde no sábado à tarde. O advogado Mauricio Kazuhiro Suzuki, de 26 anos, e outro homem de 33 morreram na capital. São Paulo também registrou outros 11 óbitos, sendo cinco mulheres (71, 84, 84, 87 e 90 anos) e seis homens (60, 67, 79, 76, 63 e 83 anos). Um paciente morreu em São Bernardo do Campo.

Um idoso de 89 anos, morador de São Bernardo do Campo, também morreu nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados no Estado chegou a 1.451 no domingo e foram contabilizadas 98 mortes. São Paulo continua com o maior número de infectados (1.451), seguido por Rio (600), Ceará (348), Distrito Federal (289), Minas Gerais (231) e Rio Grande do Sul (226).

No total, o Brasil registra 136 mortes e 4.256 casos confirmados em todas as unidades federativas. Os dados são divulgados em balanço feito diariamente pelo Ministério da Saúde, que recebe informações das secretarias de saúde estaduais. Nesse domingo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não deu entrevistas. No dia anterior, ele disse que permaneceria no cargo ao lado de sua equipe até o fim ou até determinação do presidente Jair Bolsonaro.