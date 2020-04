Estado de São Paulo tem 208 mortes por coronavírus e 3.506 casos confirmados

LEIA TAMBÉM > BRASIL Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Estado mais afetado pelo novo coronavírus no país, São Paulo tem 208 mortes oficialmente registradas pela doença. Até o início da noite desta quinta-feira, 2, o número de mortes por Covid-19 no Estado era de 188, segundo divulgado pelo Ministério da Saúde, mas o resultado de uma força-tarefa da Secretaria de Estado da Saúde para diagnosticar todos os óbitos considerados suspeitos que estavam no Instituto Adolfo Lutz elevou este número para 208.

Em coletiva de imprensa na quarta-feira, 01, o secretário estadual da saúde José Henrique Germann divulgou que 201 corpos ainda aguardavam resultado para exame do novo coronavírus.

De acordo com nota divulgada hoje pela secretaria de Saúde do Estado, das 201 amostras, 93 já tiveram o diagnóstico concluído e entre elas 20 foram consideradas positivas para Covid-19. Com isso, o balanço de óbitos pelo novo coronavírus no Estado chegou a 208.

Ainda de acordo com a nota, o processamento das demais amostras está em fase final e os resultados serão divulgados amanhã.

O total de óbitos no Estado está concentrado em 21 cidades: São Vicente e Praia Grande, na Baixada Santista, e Francisco Morato, Itaquaquecetuba e Arujá, na Grande São Paulo. Assim, salta para 21 o número de municípios com mortes pela doença: São Paulo, Guarulhos, Osasco, Embu das Artes, Ribeirão Preto, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Taboão da Serra, Campinas, Caieiras, Suzano, São Sebastião, Vargem Grande Paulista, Cotia, São Vicente, Praia Grande, Suzano, Itaquaquecetuba e Cotia.

São 3.506 casos confirmados da doença no Estado.