O Estado de São Paulo registra 608 mortes e 8.895 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Saúde. Foram 20 novas óbitos e 140 casos a mais em relação a domingo.

O Estado de São Paulo tem 65 municípios com pelo menos uma morte por coronavírus. Já são 167 cidades com pelo menos um caso confirmado da doença.

Entre as vítimas fatais, estão 351 homens e 257 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes. A capital São Paulo é, claro, a cidade que mais tem casos e mortes confirmadas. São 6.418 casos e 456 óbitos.

A capital conta com dois hospitais de campanha. O do Pacaembu está com 61 leitos ocupados, sendo 58 pacientes com baixa complexidade e três na sala de estabilização, equipada com recusos para tratamento de pessoas com estado mais grave. A previsão é que mais 11 pacientes cheguem ao Pacaembu nesta segunda.

Já o hospital de campanha do Anhembi tem 51 pacientes internados em leitos de baixa e média complexidade. Desses, 44 estão em leitos de enfermaria e sete na sala de estabilização. Está prevista a admissão de mais sete pacientes nesta segunda.