Estado de São Paulo vai contratar 1,5 mil leitos privados de UTI

SÃO PAULO - Com o avanço da ocupação de leitos no Estado de São Paulo por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo quer contratar serviços de hospitais privados. Foi publicado nesta quarta-feira, 20, um edital de chamamento público que solicita 1,5 mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e três mil leitos clínicos destinados ao tratamento da doença.

O valor pago pela diária para um leito de UTI é de R$ 1,6 mil e segue a remuneração oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa cifra é inferior à que foi oferecida pela Prefeitura de São Paulo, de R$ 2,1 mil, em recente edital de convocação.

As contratações dos leitos de UTI e também de leitos clínicos estão abertas para hospitais particulares localizados na Grande São Paulo e em mais 16 regiões administrativas espalhadas pelo Estado. Incluem desde municípios da Baixada Santista a áreas mais distantes, como São José do Rio Preto e Franca, por exemplo.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado de São Paulo passa de 70% e, de acordo como edital de convocação, se a doença continuar avançando no ritmo atual, em três semanas ocorrerá o colapso no sistema de saúde. Entre leitos de UTI e clínicos, o gasto previsto é de R$ 594 milhões.