Estado discute em live técnicas de comunicação não-violenta durante isolamento

Como manter a harmonia no convívio durante o isolamento? Nesta sexta-feira, 24, o Estadão compartilha dicas de comunicação não-violenta com a especialista Marie Bendelac Ururahy. A transmissão ocorre às 16 horas no Facebook do jornal.

Marie é formada em Science of Coaching Psychology pela universidade de Harvard e sócia-diretora do instituto Be Coaching.

Os leitores podem participar ao vivo nos comentários e também com o envio prévio das perguntas, que deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus, espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Esta é a sexta semana de transmissões ao vivo sobre temas relacionados ao novo coronavírus e as maneiras como a pandemia afeta nossa vida. Nos dias anteriores, foram entrevistados a psicóloga Rosely Sayão e o epidemiologista Pedro Hallal.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.