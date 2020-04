Estado do Rio confirma 122 mortos por covid-19; número de casos chega a 2.216

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou nesta quinta-feira, 9, que 16 pessoas morreram de covid-19 e 278 novos casos da doença foram confirmados no estado entre quarta e quinta. Ao todo, desde o início da pandemia o Rio de Janeiro registra 122 mortes e 2.216 casos confirmados da doença. Outras 98 possíveis mortes por covid estão sob investigação.

Os mortos confirmados nesta quinta são de nove pessoas que moravam na capital fluminense, sendo cinco homens e quatro mulheres, com idades entre 56 e 86 anos; três moradores de Niterói – uma mulher de 39 anos e dois homens, com idades de 81 e 89 anos; dois homens de Volta Redonda, de 62 e 76 anos; um morador de Macaé, de 65; e uma moradora de São João do Meriti, de 67 anos.

Dentre as 122 mortes já confirmadas pelo novo coronavírus no estado, 82 delas aconteceram no Rio. Oito óbitos foram registrados em Duque de Caxias e cinco em Niterói. Volta Redonda contabiliza quatro mortos, e Belford Roxo e São Gonçalo já confirmaram três mortes cada uma pela doença. Iguaba Grande, Itaboraí, Nova Iguaçu, Rio Bonito, São João do Meriti (duas mortes) e Arraial do Cabo, Macaé, Maricá, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis e Rio das Ostras, com uma morte cada cidade, completam o número de vítimas.

Ao todo, pelo menos 53 municípios do estado do Rio registram casos da doença. A maior concentração está na capital fluminense, com 1.633 notificações. Niterói (117), Volta Redonda (63), Nova Iguaçu (57), Duque de Caxias (48), São Gonçalo (31), Belford Roxo (28), São João de Meriti (23), Petrópolis (22), Itaboraí (20), Mesquita (19), Nova Friburgo (13), Maricá (12), Nilópolis (12), Magé (9) Barra Mansa (8), Teresópolis (7), Queimados (7), Macaé (6), Itaguaí (6) Resende (5), Angra dos Reis (4), Campos dos Goytacazes (4), Cabo Frio (4), Barra do Piraí (3), Casimiro de Abreu (3), Guapimirim (3), Iguaba Grande (3), Paraíba do Sul (3), Rio Bonito (3), Rio das Ostras (3), São Pedro da Aldeia (3), Araruama (3), Japeri (3), Bom Jardim (2) Itaperuna (2), Mangaratiba (2), Paty do Alferes (2), Quatis (2), Seropédica (2), Valença (2), Arraial do Cabo (1), Cantagalo (1) Miguel Pereira (1),Paraty (1), Porciúncula (1), Porto Real (1), Rio das Flores (1), São João da Barra (1), Sapucaia (1), Tanguá (1) e Três Rios (1). Um caso é de paciente cuja cidade de origem está sendo investigada.