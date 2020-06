Estado do Rio registra 166 mortes e 1.467 novos casos de coronavírus em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 166 mortes por covid-19 e 1.467 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite deste sábado (6) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 6.639 mortes e 64.533 casos no total. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. O recorde de mortes em 24 horas foi registrado na quarta-feira (3), com 324 casos.

O Estado de São Paulo, que neste sábado confirmou mais 216 mortes e 5.984 casos de covid-19 em 24 horas, chegou a 140.549 casos e 9.058 mortes no total.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

No Rio, 1.185 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 47.091 pacientes se recuperaram da doença. Esses dois números não foram atualizados neste sábado pela secretaria de Saúde.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (4.401), Duque de Caxias (296), Nova Iguaçu (242), São Gonçalo (242), Belford Roxo (127), Niterói (126), São João de Meriti (114), Magé (98), Itaboraí (89) e Mesquita (70).

Os dez municípios com maior número de casos são Rio de Janeiro (35.703), Niterói (3.586), São Gonçalo (2.082), Nova Iguaçu (2.069), Duque de Caxias (1.788), Itaboraí (1.421), Queimados (1.186), Angra dos Reis (1.102), Macaé (1.040) e Campos dos Goytacazes (901).